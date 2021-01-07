新冠肺炎：石家莊單日多50宗本地確診　病毒疑源自俄羅斯

河北新冠肺炎疫情加劇，國家衞健委周四（7日）公布，過去一日新增52宗本地確診個案，除一宗來自遼寧外，51宗均來自河北，其中石家莊市佔50宗。內地疾控中心周三（6日）表示，根據河北石家莊和邢台市確診者病毒樣本基因測序分析，病毒可能源自俄羅斯。

河北自上周六（2日）至周二（5日）4天內，共新增117宗本地確診及無症狀感染個案，情況令人憂慮。在石家莊市，周三已啟動全民核酸檢測，為嚴格限制市民流動，當地火車站已全面暫停對外出旅客售票。在社區防控方面，該市各小區已實施封閉管理，各小區原則上只保留一個出入口。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》周三在網上發文稱，疾控工作人員對上周六在石家莊和邢台兩宗新冠肺炎病例樣本進行基因測序發現，兩宗病例很可能是同一來源。其中石家莊一名61歲女患者，居住在藁城區，確診前參加過約250人的婚禮；邢台的34歲男患者，曾前往石家莊。疾控工作人員通過與全球公開數據比對，發現上述病例與7月分上傳的俄羅斯基因組序列存在10個相同的核苷酸變異位點，表明病毒可能源自俄羅斯。

石家莊市紀委監委周三通報，處分3名落實防控工作不力的地方官員，分別為藁城區政府副區長、區應急指揮部副指揮長馮志強，藁城區增村鎮行政綜合服務中心主任、劉家佐村包村幹部聶瀟男，以及劉家佐村黨支部書記孫國輝。各人均被給予黨內警告處分

內地過去一日共新增63宗確診病例，除上述本地個案，另新增11宗境外輸入確診病例，分別為上海5宗，河北、廣東和陝西各2宗；無症狀感染個案新增79宗，其中71宗為本地感染個案。全國至今累計87,278人確診。