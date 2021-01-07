強冷空氣南下溫州成都飄雪　深圳低溫料跌至6℃

內地寒冷天氣持續，周三（6日）全國多地錄得入冬以來最低溫，北京氣溫跌至-17.1℃，更打破當地近20年最低溫紀錄。隨着冷空氣南下，內地南方多地先後降雪。據天氣預測，強冷空氣周四（7日）料影響廣東各地，深圳周末最低氣溫或降至6℃。

據中國氣象局官方網站消息，寒潮天氣周四繼續影響中國中東部地區，北方部分地區寒冷程度或超2016年大寒潮。此外，當日南方雨雪混雜，尤其是在西南地區東部可能存在雨轉雪的情況。中央氣象台早上繼續發布寒潮藍色預警，預計自周四上午8時至周五（8日）晚上8時，西北、黃淮、江漢、江淮、江南、西南、華南等地將降溫6℃至8℃，其中安徽、江西、浙江、福建以及雲南等地部分地區降溫更達10℃。

中央氣象台預計，華南西北部等地部分地區有小雪或雨夾雪，其中，山東半島、浙江中南部、福建西北部、四川盆地中部和東北部等地部分地區有中到大雪。浙江溫州市區、樂清、瑞安、永嘉、泰順、蒼南等地周四上午約10時起開始飄雪。同日四川成都也降下今年第一場雪。

周四上午，強冷空氣的前鋒已經抵達粵東，料日間自北向南影響廣東各地，大部分地區轉為陰天，氣溫下降。預計粵北、粵西有零星小雨，其中高寒山區有小雨或雪。粵北市縣料跌至2℃至5℃（高寒山區-2℃至2℃）；廣州氣溫介乎5℃至15℃，吹清勁的偏北風；深圳多雲，周四氣溫約12℃至18℃，周五至周六（9日）將跌至6℃至7℃，下周持續寒冷。