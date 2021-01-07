解放軍高原軍營首曝光　衞星圖顯示印軍班公湖加強部署

中印雙方經已就邊境糾紛舉行八輪軍長級會談，惟雙方未達共識。中國官媒近日發布一段紀錄片，首次披露解放軍去年初開始，在中印邊境海拔5,592米的高地上興建的新哨所，有分析認為中方在邊境問題上強硬表態。與此同時，據衞星圖像顯示，印軍在班公湖、斯潘古爾湖地區的中印邊境線也加強部署。

內地官媒介紹的解放軍西藏最高駐兵點，是位於日喀則軍分區設立的「5592觀察哨」。據指，該觀察哨是去年初為加大管邊控邊而設立，經過邊防官兵用1年時間，從一堆石頭壘起來的簡陋地堡，建設速度之快、裝備程度之現代化，令人側目。

片段又介紹觀察哨正式建成當日全體官兵首次進行主權宣示儀式，教導員李鑫表示，該哨點就是中印邊界最前線，官兵身後就是祖國，該軍「就是只剩下最後一個人也得給我牢牢釘死在這裏」、「寧可向前十步死，絕不後退半步生」。

據名為「d-atis」的帳號在Twitter發文稱，在2020年底，當印度軍隊重新部署到班公湖和斯潘古爾湖的時候，在恰當時機發布的圖片再次確認印度在這兩處的戰略部署。據印度軍事媒體稱，受印度秘密行動的影響，中國已經開始積極建設中印邊境西線的基礎設施。據報道，解放軍正在喀喇昆侖山口和熱欽拉附近建設基礎設施。

報道更稱，中方正在建設永久性的綜合宜居基礎設施。據印方高層人士向印媒稱，在印方稱為郭巴克營地的一處解放軍營地東北面約5.5公里出現了一條新村，該處位於班公湖附近的魯多克。另印媒引述該國國防部稱，在班公湖北岸，中國軍隊就部署在距離印軍山頭據點「數百米」外。