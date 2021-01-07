台中科院今試射「無限高」導彈　解放軍機飛入台西南空域

台灣的中科院計劃本月在東部海域進行3次導彈試射，首日、周四（7日）上午9時05分，先在屏東九鵬基地成功試射一枚導彈，軍事專家判斷可能是雄二E增程型巡航導彈。同日上午8時許，大陸解放軍軍機再飛入台灣西南空域防空識別區。

中科院公告本月試射時間分別是本周四、周五（8日），下周四（14日）、下周五（15日），18日、19日，試射管制範圍均相同，射擊危險區域自九鵬基地往外海擴伸，並從蘭嶼、綠島外海往北延伸，直到宜蘭蘇澳外海，形狀呈現一個「Ｌ」型，距離長逾300公里遠，最大彈道是「無限高」，判斷是試射同型導彈。

軍事專家認為，試射演練有可能為宜蘭發射靶彈，九鵬基地試射試驗彈。同時，中科院試射導彈距離愈拉愈長，符合模擬大陸導彈來襲時的實境，中科院較能收集完整的相關參數。

解放軍軍機當日上午飛入台西南空域，台空軍兵力緊急升空戒備，並廣播驅離。根據關注軍事動態的Facebook專頁統計，解放軍軍機本月連續7日進入台空西空域，從去年12月31日開始已經連續8天。