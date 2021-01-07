美台政治軍事對話完成　消息指台提「F16亞太維修中心」規劃

美國與台灣周四（7日）上午7時30分舉行政治軍事對話，聚焦軍事合作、軍售等議題。對話結束後，台外交部表示，對話順利完成，但討論議題不便向外透露，重申將持續與美方就各項合作密切溝通。消息指，台方在會上向美方提出推動台灣成為「F16亞太維修中心」，雙方又交換印太區域情報。

美國國務院周二（5日）公布，與台灣進行政治軍事對話，國務院政軍局助理國務卿庫珀（Clarke Cooper）與台灣外交部、國防部等部門官員進行視像對話，庫珀就區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題發表意見。大陸外交部及國台辦均反對美台舉行政治軍事對話。

台外交部發言人歐江安周四在記者會上再次強調，關於對話的出席人員及其層級、舉行頻率、議題及確切內容等對話相關具體細節，基於美台互信及外交默契，不便透露。她重申，雙方就各項議題保持密切順暢溝通，台灣將在政治、經濟、軍事、安全等領域，在既有堅實友好基礎上，與美方加強合作、深化交流。她指出，美台關係友好且互動密切，大陸的評論不會影響美台各項對話。

台媒周四引述知情人士稱，台國防部在今次對話中，向美方提出成立「F16亞太維修中心」規劃，希望尋求美方支持，藉由美國國防工業公司洛歇馬丁（Lockheed Martin）與台灣漢翔公司的合作，帶動台灣產業升級與經濟發展。

據悉，漢翔與洛歇馬丁早已簽署協議書推動台灣成為「F16亞太維修中心」，但目前只差美國政府的支持，漢翔公司與洛歇馬丁正合作將台灣的F16A/B戰機升級至F16V。此外，透過向美軍購，台灣將成為亞太地區擁有最大數量的F16V機隊。