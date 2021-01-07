上海工程技術大學前校長夏建國　違紀違法被雙開

中央紀委國家監委網站周四（7日）公布，經中共上海市委批准，上海市紀委監委立案調查上海工程技術大學前校長夏建國的嚴重違紀違法問題，決定開除其黨籍，由上海市監察委員會給予其開除公職處分，收繳其違紀違法所得，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

經查，夏建國身為高校黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，表裏不一，欺上瞞下，對黨不忠誠不老實，不注重世界觀改造，抵觸政治理論學習；工作上狂妄自大，獨斷專行，搞一言堂，將所任職高校當成私人領地；混迹於各種利益朋友圈，師德與家風敗壞；無視組織紀律和監督，視學校工程和辦學資源為聚寶盆，大肆斂財。

夏建國被批評台上一套、台下一套，挖空心思製造虛假情況對抗組織調查；接受管理服務對象宴請和旅遊安排，大肆收受禮品禮金；不按要求報告個人事項，在組織談話函詢時不如實說明問題，不按要求報告個人去向，違規插手幹部錄用工作；利用職權為親屬經商謀利；不認真履行抗擊新冠肺炎疫情職責，擅離職守，違規干預插手工程項目；生活腐化墮落，長期包養情婦，對親屬失管失教；利用手中職權收受巨額賄賂。

夏建國於2014年11月，任上海工程技術大學校長；2017年4月，任上海工程技術大學黨委副書記、校長。2020年10月，夏建國被免去上海工程技術大學黨委副書記、校長職務，並終止上海市人大代表資格。