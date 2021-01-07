亞馬遜内地敗訴　遭搶走「AWS」商標兼賠逾7000萬人民幣

美國網絡零售商亞馬遜（Amazon）從2002年開始以「AWS」（Amazon Web Services）品牌為全球提供雲端運算服務，並在2014年進入中國內地市場，2年前卻被北京一間2003年成立的科技公司「炎黃盈動」控告商標侵權。北京法院近日判處亞馬遜敗訴，不但失去「AWS」商標的內地使用權，同時需要向「炎黃盈動」公司賠償7,672萬元（人民幣，下同，約9,214萬港元）。

內媒查閲商標註冊網站發現，亞馬遜和炎黃盈動都有申請註冊「AWS」商標，其中炎黃盈動在2008年、2011年和2012年均註冊成功，內容包括廣告宣傳、技術研究、電腦程式等，而亞馬遜則是直到2012年才申請註冊帶有微笑標識的「AWS」商標。2018年7月，炎黃盈動起訴亞馬遜及其中國合作夥伴侵犯商標，並要求賠償4,600萬美元（3.56億港元）。

北京市高級人民法院上周三（12月30日）公布判決書，指亞馬遜所使用的「AWS」商標，容易導致公眾對相關商品或服務的來源產生混淆或誤認，損害炎黃盈動公司的註冊商標專用權，因此要求亞馬遜不得再使用近似商標，並賠償炎黃盈動公司經濟損失7646萬元（9,183萬港元）和訟費26萬元（約31萬港元），還需要在《中國知識產權報》上刊登聲明説明自己侵權，以消除對炎黃盈動公司商標的影響。