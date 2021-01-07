受賄逾8500萬人民幣　國開行前董事長胡懷邦判囚終身

國家開發銀行前黨委書記、董事長胡懷邦受賄一案周四（7日）在河北承德市中級人民法院公開宣判，胡受賄約8552萬人民幣（約1.04億港元），被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，並對其受賄所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。胡當庭表示服判，不上訴。

經法院審理查明，胡懷邦在2009年至2019年期間，利用職務上的便利，或本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為相關企業和個人，在獲取銀行貸款、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或者通過特定關係人非法收受財物。

法院認為，胡的行為已構成受賄罪；鑑於他到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具法定、酌定從輕處罰情節，遂作出上述判決。

據了解，胡懷邦於2019年7月受查，並於去年2月遭逮捕。同年5月8日，多間內媒引述消息人士指，胡的妻子薛迎娟於5月7月跳樓自殺身亡。報道指，薛曾在銀監會工作，被揭發涉嫌利用胡夫人的身份，介入多宗幹部提拔和利益輸送之事。在胡被捕後，檢察機關在起訴書中亦批評胡「家風不正，家教不嚴，縱容家屬大肆收取財物」。