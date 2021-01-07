向李登輝遺照潑漆　台女藝人認妨害祭禮罪

鄭惠中在庭審後，批評李登輝是「不忠不義、忘恩負義的人」。

台灣的前總統李登輝去年7月30日逝世，家屬同年8月14日在台北賓館舉行追思會期間，藝人鄭惠中到場向李的遺照投擲裝有紅漆的氣球。鄭事後遭台北地檢署依毀損、妨害祭禮罪起訴。案件周四（7日）在台北地院開庭，鄭承認妨害祭禮罪，但否認毀損罪，庭後又批評李對台灣不忠，且忘恩負義，故十分痛恨他。

台媒報道，鄭的代表律師陳麗玲指出，鄭投擲紅漆氣球後，一直在現場靜坐，並主動向到來的警員自首，警方卻在職務報告上誣指鄭與現場民眾爭執，故聲請傳喚涉事警員、目擊保安，並翻查閉路電視畫面，以還原真相；她又要求法院調取涉事紅漆氣球做實驗，證明油漆可輕易清洗後。

陳麗玲強調，鄭的犯罪動機源於政治主張，主觀認為李登輝誤黨叛台；至於遺照潑漆部分，遺照未達失去效能程度，連同被波及的木質十字架、窗簾、地毯，經簡單清洗後即可復原，故鄭不屬於犯下毀損罪。

鄭惠中庭審後表示，李登輝是國民黨的總統，卻大力扶植民進黨，如今讓民進黨執政，導致台灣面臨戰爭，直斥李是「不忠不義、忘恩負義的人」。對於警員誣指她與人發生爭吵後才犯罪，她強調︰「不是事實的我不會承認。」