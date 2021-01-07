廳官受賄1500萬人民幣遭起訴　下屬和企業進貢

黑龍江省交通運輸廳高級廳官朱金玉於2年前被揭發受賄遭雙開，近日內地司法部門公開案情細節，指朱金玉的家產及支出高達4,400萬元（人民幣，下同，5,284萬港元），包括非法收受或索要的財物折合超過1,500萬元（約1,801萬港元），多數來自下屬和企業的進貢，他則以職權幫助對方晉升或牟利作為交換。

現年60歲的朱金玉，曾先後擔任省交通部門副局長、黨委書記、副廳長等職位。他從2018年5月起被當局調查，黑龍江省紀委監委同年發表聲明，指朱金玉將官員任用和交通工程當成生財之道，大肆斂財，加上生活奢靡，嚴重違反黨的紀律和國家法律，予以開除黨籍和公職懲處，並以受賄罪起訴。

檢方近日公開起訴書內容，指朱金玉在1997年至2017年間受賄共42次，其中一部分來自希望加官進爵的同部門下屬，另一部分則來自希望取得工程項目的民營企業，其中他所擁有的價值801萬元（962萬港元）某4套房產就是這些公司高層所送。

目前朱金玉已在監獄服刑，刑期則未有公開，但根據判決，他除被罰款150萬元（180萬港元）外，還被納入限制高消費和失信名單，且須向政府如實報告所有財產。