美國惠氏告內地公司侵權勝訴　獲賠逾3000萬人民幣

浙江杭州市中級人民法院周四（7日）通報，該院近日就美國惠氏有限責任公司（下稱美國惠氏）及其國內代理商，控告廣州惠氏寶貝母嬰用品有限公司（下稱廣州惠氏）等6被告侵權案進行宣判，美國惠氏一方勝訴，獲賠3,055萬元（人民幣，下同，約3,727萬港元），同時6被告須在判決生效日起，立即停止使用「Wyeth」、「惠氏」等商標；另被告青島惠氏寶貝母嬰用品公司更要在判決生效起30天內，變更企業名稱，不得包含「惠氏」字樣。

法院指出，美國惠氏成立於1926年2月4日，在研發、制造和銷售嬰幼兒奶粉等方面處於全球領先地位，是「惠氏」、「Wyeth」等商標的商標權持有人，並從上世紀80年代起進入中國市場銷售。廣州惠氏自2010年成立以來，通過「搶註」、從他人處受讓等方式，在洗護用品等類別上註冊「惠氏」、「Wyeth」等商標，且在宣傳推廣中暗示與美國惠氏有關聯；即使最高人民法院認定其商標構成侵權及不正當競爭後，仍繼續使用有關標識銷售商品。

法院認為，考慮到美國惠氏的商標知名度高、廣州惠氏等被告惡意攀附美國惠氏商譽及字號的意圖明顯、持續時間長、涉及地域廣、侵權規模大，情節嚴重，加上廣州惠氏銷售金額及獲利均超過1,000萬元（約1,220萬港元），決定全額支持美國惠氏的賠償金額訴請。