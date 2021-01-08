溫泉漏電致7傷　19歲女命危　家屬指館方要求放棄搶救

四川自貢市一間名為「海湯神泉」溫泉館日前發生漏電事故，至今7人浸溫泉期間遭電擊，被送院治療，其中一名19歲練姓女子命危，至今仍未清醒。練的母親事後透露，館方事後竟要求醫生放棄搶救，直接把她送往殯儀館。館方負責人則指，溫泉館已停業整頓。另當地官方證實事件，強調多個部門已介入調查。

內媒周四（7日）引述傷者張女士指，事發於上周二（12月29日）晚上11時許，她與練女等一行4人前往「海湯神泉」泡溫泉，當時池內共有7名男女，突然感覺一陣麻痺，便失去意識。在場其他顧客將傷者救起後，立即送院搶救，惟張與練的情況最為嚴重，其中張女士因遭電擊傷致心肌損傷，醫院一度下發病重通知書，幸經治療後情況好轉。

然而練的父親透露，女兒被電擊後一直昏迷，腦、腎、肝、腸有積水，情況危殆，院方兩度下發病危通知，醫生估計至少20天才能知道能否渡過危險期，起碼兩個月才知有沒有機會清醒。另練的母親則指，女兒昏迷期間，館方一名經理曾向醫護偷偷建議，稱「反正救不治，不如直接送到殯儀館」，令他們十分寒心。

該市應急管理局事後回應，指當地應急、警方衞健等多部門正展開聯合調查，如有調查結果將及時公布。有網民推測，涉事溫泉或非天然，而是經「電力加熱」的假溫泉，才有漏電隱患。另有網民批評當局調查緩慢，事發至今超過1星期仍未初步結果，效率難以接受。