台國民黨提訴訟申領「中山獎學金」　法院月底宣判

國民黨黨產遭不當黨產處理委員會（黨產會）凍結，導致2014年的「中山獎學金」1,690萬元（新台幣，下同，約475萬港元）獎金未能如期發放，國民黨提行政訴訟。台北高等行政法院周四（7日）開庭審理，案件本月28日宣判。

「中山獎學金」是國民黨於1960年以孫中山為名創立的，資助經過考試及黨內考核合格的黨員到外國攻讀碩士，現任黨主席江啟臣、親民黨主席宋楚瑜、總統府秘書長李大維，民進黨前主席許信良等人都是該獎得主。

國民黨在2016年9月黨產被凍結後，提出申取「中山獎學金」資金，發放給2014年9名獲獎者，但申請遭拒絕，如今9人有1人暫緩出國、1人休學，另7人則需借貸求學。

黨產會委任律師李荃和周四在庭上表示，依「中山獎學金」契約書規定，受獎人應履行黨的義務、支持黨的活動並積極參與，且若留學期滿後退黨，或被開除黨籍，也要償還獎學金，顯然是為黨服務，而不是為了公益。

國民黨委任律師張少騰則指，黨產會認為契約中要求受獎人要為黨服務，不具公益性，但隨着民意調整，國民黨有可能成為執政黨，受獎人會為政府及公眾服務。他強調，留學契約要求受獎人學成後應返台服務，與其政治立場無關，具有公益性，請求合議庭判准許申請。

此外，國民黨文化傳播委員會主任委員王育敏表示，黨內已多年無發放年終獎金及辦「尾禡」(音「尾牙」)等團年活動，今年亦不例外。王續指，黨內近幾年財政困難，甚至連黨員薪金都要借貸發放。有黨務人士說，國民黨一年的政黨補助款有2.3億元（約6,500萬港元），扣除每月開銷，以及辦理公投連署等活動，補助款不太夠用，因此盼能透過月底的募款餐會，幫忙募集黨的資金，減輕財務負擔。