網傳留守女童吃橘子當午餐　官方稱屬誤會

內地當局去年11月底宣布全國脫貧。惟近日網傳影片稱一名小學女生因父母離異而住在伯伯家，生活困苦，每日午餐只能吃壞橘子充饑。事後，當局澄清事件屬誤會，強調女童家境良好，只是不願意吃飯而已。

網傳影片顯示，廣西桂林市陽朔縣某希望小學一名女童，在課室內的書桌上吃橘子，拍片老師問她有否帶飯，她只是搖頭，老師於是再對她說：「你每天吃橘子，老師給你買個飯好不好？」影片同時配有字幕：「好心疼﹗學生每天沒飯吃，吃掉在地上的壞橘子。」

陽朔縣委宣傳部工作人員向內媒表示，事件屬誤傳，拍片老師不了解女童的真實情況，以為她家裏不給她吃飯，出於好心才拍下短片發上網。陽朔縣教育局發聲明稱，經調查發現，該女童是留守兒童，家中並非貧困戶，她的父母離異，父親外出務工，她被寄養在伯伯家，家庭情況良好，每餐都有人做飯給她吃，只不過她不願意回家吃飯。

網民對事件議論紛紛，有人表示，「愈澄清愈不相信」；有人認為拍片老師是為了賺取網絡流量而拍片編造事實。不過，大多數人質疑女童為何寧願吃橘子不吃飯、不願回家，懷疑她是否遭受伯伯家的欺負，呼籲當局進一步調查。