內地多53宗本地新冠肺炎確診　石家莊零號病人未找到

內地周五（8日）新增53宗新冠肺炎確診病例，河北省本地疫情持續，單日新增33宗本地確診和39症本地無症狀感染個案，截至周五凌晨零時，該省累計123人確診，絕大多數患者來自石家莊。周四（7日）晚省委常委會開會，重申要全面做好石家莊、邢台兩市和全省部分重點行業全民核酸檢測，並持續管控人車向外流動，封鎖大小交通，保障北京和周邊省區市安全。而引發該市石家莊藁城區200多人感染新冠病毒的「零號病人」，至今仍未找到。

河北衞健委公布，過去一日石家莊市新增31宗本地確診和35宗無症狀感染個案，邢台則多2宗確診和4宗無症狀感染。石家莊確診者包括兩名中學教師，均曾於上月在學校授課並住宿。上周六（2日），藁城區增村鎮小果莊村一名61歲婦女，因感冒自行赴醫院接受核酸檢測並確診，揭開當地爆發疫情的序幕，但她只是「1號病例」。

內媒引述流行病學家稱，從官方公開的軌迹看，尚未看到從其他疫區返回的村民，特別是大連。目前大連疫情的新冠病毒基因組與俄羅斯流行毒株高度同源，北京順義的病毒與東南亞部分毒株高度同源。研究傳播鏈條還需要考慮輸入角度，到底是以人還是以物，仍需要進一步調查。

除河北外，遼寧、北京和黑龍江過去一日共新增4宗本地確診病例，16宗境外輸入確診個案分別為上海8宗、廣東3宗，以及遼寧、江蘇、福建、河南和湖南各一宗；新增境外輸入無症狀感染病例18宗。全國累計確診人數增至87,331人，現有病例521宗，累計死亡人數仍維持4,634人。