兒童面霜遭揭含激素　致女嬰停止發育全身生毛

有內地家長近日爆料，指其女嬰使用一款兒童面霜後，慘變「大頭娃娃」，且全身長滿汗毛，其後揭發面霜含糖皮質激素。內媒周四（7日）報道事件，福建漳州市衞健委稱已接獲舉報；涉事商家未有回應，惟相關產品在各網購平台均已陸續下架。

據女嬰父母交代，其女兒3個月大時，體重已接近10公斤，惟身高停滯，兩頰更腫硬如石；遂帶她到醫院檢查，但報告顯示女嬰未有染病。由於女嬰一直僅進食母親的奶水，家長便取奶水化驗，卻同未驗出問題。隨後，醫生突然發現女嬰症狀與早前4名兒童相似，懷疑她曾塗抹激素藥膏。

原來，父母一直為女嬰塗抹一款聲稱「不含激素」的兒童面霜。醫生遂安排她住院，停用面霜期間症狀明顯改善。他們隨後把面霜拿去化驗，竟揭每公斤面霜含30毫克糖皮質激素。據指，涉事產品為「益芙靈多效特護抑菌霜」，由福建歐艾嬰童健康護理用品有限公司生產。

有醫生指出，長期使用上述產品或會令嬰兒出現「停止發育、多毛、滿月臉（臉部肥大）、骨質疏鬆、腎結石、性早熟等疾病。有內媒隨後暗訪市面上多間藥房，發現大部分店舖均有售賣，產品更被放在當眼處。翻查資料發現，涉事產品在2018年已因被驗出糖皮質激素而一度下架。