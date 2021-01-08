逾121萬人接種新冠疫苗　包括跨境司機

廣東省衞生健康委副主任、一級巡視員黃飛周五（8日）表示，截至周四（7日），廣東已替超過121萬人接種新冠疫苗，當中除醫務人員外，還包括內地跨境司機。

黃飛在廣東省人民政府新聞辦公室的新聞發布會上稱，該省目前正按照優先口岸城市、優先重點人群的方式有序推進疫苗接種工作。其中，直接接觸進口冷凍食品的從業員、隔離場所工作人員、入境人員閉環管理從業人員、內地跨境司機、醫療機構一線醫務人員、基層一線防疫人員等重點人群，已基本完成首針疫苗接種工作，下步將重點替民航、鐵路等春運一線人員接種。

黃飛表示，隨着春節臨近，廣東將迎來人流、物流高峰，冬春季新冠肺炎與其他呼吸道疾病季節流行相互疊加將使形勢更加複雜，全省疫情防控將面臨重大考驗，風險和難度將進一步增加。為做到規範安全接種，該省全面使用省疫苗接種管理信息系統，落實個人接種疫苗信息登記和報告，確保每一支疫苗信息「來源可查、去向可追」。

中國疾控中心周四在官方微信公眾號上表示，目前不建議已知的新冠肺炎確診患者及無症狀感染者接種疫苗。疾控中心指出，對多數傳染病例如天花、麻疹、水痘等，人體在感染病原體後都會產生一定的免疫力，這部分人群通常不屬於疫苗接種對象。目前雖然有感染過新冠病毒者再度染疫的報道，但仍有待後續更多研究才能得出結論。至於接種者是否需要先接受病毒抗體檢測，疾控中心則表示無需要。