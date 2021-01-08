傳華以疫苗換取引渡條約　土耳其外長否認交出維族人

據外媒報道，中國政府正打算從政治和經濟動機，左右土耳其總統埃爾多安作出採購中國疫苗的決定，傳以引渡逃亡當地的維吾爾人為條件，換取疫苗出貨。另報道指，中國已在去年12月批准2017年的雙邊引渡條約，土耳其國會可能在今年2月通過條約，該國外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）及後否認指控，強調目前都拒絕中方的引渡要求。

中東新聞網站Al-Monitor周三（6日）報道，土耳其正面臨壓力，藉引渡特定的維吾爾人到中國，以換取進口疫苗。報道指，估計至少有5萬名維族人居住在土耳其，該國早前向中方採購5,000萬劑新冠疫苗，但交貨日期一再延遲，令人質疑中方利用疫苗向土耳其施壓。

土耳其衞生部長科賈（Fahrettin Koca）在去年11月25日，宣布已簽約向中國科興控股採購疫苗，並表示可能從12月11日開始接種。但疫苗因為北京海關出現確診病例，而延遲送達。最終，首批疫苗在中國全國人大常委會批准「中國和土耳其共和國引渡條約」之後，至去年12月30日才送抵安卡拉。

報道續稱，中土在2017年簽署上述引渡條約，埃爾多安亦在前年4月提請國會表決，惟條約至今仍未獲通過。有逃亡土耳其的維吾爾人表示，擔憂北京當局提供經濟利益影響安卡拉當局，運用條約引渡當地的維族人。