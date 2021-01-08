美成立網絡安全技術局　應對中俄挑戰

美國國務卿蓬佩奧周四（7日）批准國務院設立一個新的辦公室，處理網絡安全和新興技術問題，以應對中俄等潛在競爭對手的挑戰。

國務院發言人在聲明中表示，新成立的網絡空間安全和新興技術局（CSET），將協助領導有關工作，包括重組美國的網絡空間和新興技術安全外交，並提供必要的資源。聲明指，自國務院前年6月通知國會計劃創建CSET以來，來自中國、俄羅斯、伊朗、北韓及其他網絡及新興技術競爭對手的挑戰有增無減。

蓬佩奧去年宣布設立新辦公室時曾遇阻力，遭前眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）以新辦公室「負責範圍太窄」為由擱置。直至國務院將旗下網絡安全協調員辦公室，與負責商業和經濟事務的局合併才正式成立該辦公室。然而有關合併，早在前國務卿蒂勒森在任時已決定，事隔近4年才成事。

另外，《華盛頓觀察家報》周四報道，國家情報總監辦公室（ODNI）調查員祖拉夫（Barry Zulauf）早前調查外國有否干預2020年美國大選。他周四向參議院情報委員會提交報告，指一些分析師有意隱瞞有關中國意圖干預大選的資料，原因是他們不想這些資料成為可配合特朗普政府對華強硬政策的助力，做法有違分析師獨立於政治考慮的原則。

報告又指，辦公室總監拉特克利夫（John Ratcliffe）接納他們提出的3項改善建議，並認為分析師用不同的術語描述俄羅斯和中國類似的行為，或會令公眾誤以為只有俄羅斯試圖影響美國大選，而中國卻沒有。