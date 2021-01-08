恐春運增疫情傳播風險　省政府籲民眾勿離粵

內地新冠疫情未止，多地政府均在農曆新年前夕宣布防控措施。廣東省政府周五（8日）在廣州舉行疫情防控發布會，建議民眾如非必要，勿離廣東，亦不要前往中高風險地區及境外。北京市政府同日亦舉行疫情防控工作發布會，會上指出，禁止市內在農曆新年前後，舉辦群眾性慶祝慶典、聚集性展銷活動。

廣東省衞健委副主任黃飛表示，隨着寒假及春運臨近，大量學生和勞工準備返鄉，人員流動頻繁，增加疫情傳播風險。當局鼓勵企業根據生產、工作情況，靈活安排休假，職工盡量留在廣東過節，盡量減少聚集情況。有關活動控制在10人以下，並應報區防控工作領導小組批准，堅持喜事緩辦、喪事簡辦；呼籲民眾時刻做好疫情防控，堅持外防輸入內防反彈不放鬆。

在北京方面，市農業農村局副局長、新聞發言人康森表示，嚴格控制村內聚集性活動，農曆新年節前後引導村民盡量少擺席、少走動，加強農村大集防疫管理；嚴格規範各類宗教活動，對有關宗教活動場所全面檢查評估，採取「暫停對外開放、暫停舉辦集體宗教活動」的措施。另嚴格防範宗教場所疫情風險。有關部門需加強重點人群管控，全面排查爆發疫情的河北石家莊市、邢台市等中高風險地區抵京或旅居史人員。