廣州海關針對走私案　構建多功能作戰指揮平台

走私案近年呈現由「個體」轉向「團夥化」。

廣東省廣州市海關部門，近日在南沙海關緝私分局，正式啟用多功能水上緝私作戰指揮平台「廣州緝私躉01號」，兼具案情研判、指揮作戰、隊伍訓練等功能，有效提高打擊水上走私違法活動的效能，協助警方應對日益複雜的走私問題。

海關表示，由於珠江口比鄰港澳，水域面積遼闊，河網四通八達，往來船隻眾多，走私案件近年來呈現由「個體」轉向「團夥化」作案，增加當局搜查難度。單在過去一年，廣州海關處理水上走私案增至1,265宗，按年增長1.36倍，涉案總值高達29.97億元（人民幣，下同，約36億港元）。

當局近日啟用「廣州緝私躉01號」以智能監控系統指揮，這是一艘無動力裝置的矩形平底非自航躉船，內置案情研判室、作戰指揮室、警用裝備室及備勤室等，同時具備儲油功能和應急救生功能，兼具保護同僚安全和迅速出擊緝拿走私行徑的作用。

該指揮平台自去年11月起開始投入使用，至今出航17次，破獲案件17宗，案值約200萬元（約240萬港元），繳獲紅油、水產品、電子產品等大量高值貨物，以及用作運輸走私貨物船隻數艘。而近日增設的多功能系統，協助警方更快鎖定目標，某天內連續3次查獲漁船走私紅油案件。