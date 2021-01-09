未完成功課遭老師責打　6歲女生臀部紅腫住院7天

重慶市奉節縣6歲女童琪琪，早前因未完成午休作業，被廖姓班主任用帶齒釘的木板毆打，導致臀部紅腫，需送院治療。事件引起關注，奉節縣教育委員周五（1月8日）表示，已對涉事老師作出停課處理，並對女童進行心理輔導。

琪琪的母親李女士周四（1月7日）在網上披露，女兒就讀於奉節縣西部新區第一小學一年級。上周四（12月31日）下午，琪琪因未完成作業遭廖某毆打。當晚11時許，李女士準備為琪琪洗澡，女兒堅持不洗，並脫下褲子展示傷痕，她才得悉事件。

事後，琪琪一直高燒不退，李女士遂把她送院治療。醫生經檢查後，發現琪琪因傷口發炎導致發燒，遂安排她住院治療。惟琪琪康復緩慢，至今已住院治療7天。

廖老師事後解釋，她當時氣憤不已，便拿「按摩板」責罰琪琪，事後才發現板上有許多齒釘。她又指，琪琪受罰時一直不躲不哭，導致她未能及時發現琪琪的傷勢。

當地教委則指，得悉事件後高度關注，涉事老師已主動當面向家長道歉，並繳付1萬人民幣（約1.2萬港元）醫藥費。校方亦已對廖作出扣減考核師德分和績效工資的處罰，教委將配合家長，妥善處理學生轉學的安排。

當局強調，將繼續與家長溝通協調，確保女童早日出院和回校上課。同時，教委會採取有力措施，全面加強師德師風的風氣，維護教育系統的良好環境。