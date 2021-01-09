台多地氣溫仍低於10℃　料周日氣溫稍回升

寒流侵襲台灣多地，由周五（8日）晚至周六（9日）期間，台媒統計有至少6人疑因低溫猝逝，死者主要為老人。中央氣象局周六天氣預報稱，至下周日（10日）凌晨全台局部地區氣溫仍會低於攝氏10℃；到當日午間，大部分地區最高氣溫將回升至約15℃以上。

新北市五股區周六清晨低溫僅5.3℃；有板橋區民眾上午7時發現一名年約50歲的男子陳屍公園廁所，消防趕抵時已無生命迹象，不排除因低溫而猝死。

在宜蘭縣，一名有糖尿病與高血壓病史的60歲男子，周六早上疑因低溫猝死。縣衞生局呼籲，民眾在天寒地凍下應注意保暖。然而，寒流卻無阻市民在周末觀雪，宜蘭太平山周六凌晨起就有大批遊客，開車排隊等候入園；合歡山、拉拉山、陽明山等景區同樣白茫茫一片。

另外，基隆市周六氣溫維持在7至9℃，消防局當日凌晨0時許與清晨6時30分，分別接獲一名52歲男子與一名80歲老婦請求緊急救護，惟消防人員趕抵時，2人已氣絕多時。而彰化縣周六凌晨起，更已分別有一名82歲男子、一名68歲婦女和一名81歲老婦疑因寒冷宣告不治。

中央氣象局預報員指，自周六起全台天氣將漸轉乾冷，明日起寒流減弱，台灣北部氣溫回升至15℃，東南部可到18至19℃。但到下周一（11日），新一波強烈大陸冷氣團將會南下，或會延續寒流，並持續影響至下周三（13日）。