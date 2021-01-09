前銀行女行長巨貪斂財　滿宅奢侈品卻只敢自賞

中央紀委國家監委網站近日披露青海銀行前行長、正廳級女幹部王麗的涉貪細節，指她肆意取用銀行資金，買下一單位放置贓款贓物，包括40多個名貴手袋、一整櫃各值4,000元（人民幣，下同，約4,800港元）的名牌絲巾等，卻因怕被揭發，只敢在屋中自賞自憐。通報未提及涉案金額，惟有指數額位列全國貪案前茅。

王麗現年59歲，42歲即任西寧市商業銀行（後改稱青海銀行）行長，身處高位達12年之久。期間，她一手把銀行資產規模由10億元擢升至1,000多億元（約12億至1,200億港元），從中多次受賄，數額由10萬元至300萬元（約12萬至360萬港元）不等。調查人員評價指，「只要有人給她送錢她就收」。

為滿足虛榮心及彌補婚姻破碎感，王麗隱瞞丈夫購置了一幢房子，藏匿大量貪得的奢侈品，包括一個價值40多萬元（約48萬港元）的定制名牌手袋、值50多萬元（約60萬港元）的紀念鈔，大量1公斤重的金條、青海名貴特產麝香等。此外，她連房子的裝修也追求最高檔，包括聘請著名畫師執筆彩繪，裝飾牆壁。

案發後，王麗稱，她最大的快樂就是在屋內穿上奢侈服裝、寶石頸鏈，然後對着鏡子自我欣賞，卻從來不敢穿着並離開那間屋。在他人面前，王麗反而顯得節儉，更曾讓助手幫忙修改褲子長度。她懺悔指，貪婪是其最大的悲哀和絕望。