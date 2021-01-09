反萊豬公投展開二階段聯署　江啟臣籲趕走食安疑慮

台灣在今年初開放含萊克多巴胺（即瘦肉精）豬肉進口，引發民眾不滿。國民黨發起反萊豬公投，周六（9日）起一連兩日在全台各地同步展開第二階段聯署活動。黨主席江啟臣當日赴桃園呼籲市民參與。他表示，提出公投案是基於顧食安及保民主，望藉公投選票拒絕民進黨當局的決定，趕走萊豬。

國民黨共發起「還我公投」、「反萊豬」兩項公投案，江啟臣當日與台灣的馬英九前總統、桃園市黨部主委邱奕勝，以及多名立委、市議員出席聯署活動，並簽署聯署書。江認為，政府不應讓人民吃有健康疑慮的食品，應抵擋外部壓力，排除有風險的食品進台。他批評蔡英文總統「只會宣布，不會管理」，在立法院上以人數優勢強行通過開放進口的行政命令。

為讓消費者能明確辨識台灣產的豬肉，農委會推出「台灣豬標章」，惟近日查出連鎖餐飲店在領取標章後，仍使用西班牙進口豬肉。中央畜產會董事長林聰賢周六回應指，經稽查市面上7,000多間申請業者，有超過60間業者的豬標章被下架，並將於本月底前全面清查完畢。

自美豬開放進口後，外界關心台灣的豬肉價格。農委會周六表示，本周豬肉價格約每公斤71至81元（新台幣，下同，約20至22.7港元）不等，比去年同期60至74元（約16.8至20.7港元）稍為上升，但強調今年1月、2月豬隻供應充足，預計農曆新年可維持與往年相同價格。