王毅出訪坦桑尼亞　望加強鐵路及農業合作

中國國務委員兼外長王毅近日訪問非洲多國，他周五（8日）抵達坦桑尼亞，與該國總統馬古富力（John Magufuli）及外長卡布迪（Kabudi）會晤。王表示，中方堅定支持坦方維護國家主權、獨立和領土完整，並願加強探討鐵路、農業等領域合作。坦方則強調，永遠支持中方在涉台、涉疆、涉藏、涉港、南海問題上的立場。

王毅指，坦桑尼亞是泛非主義和非洲團結的倡導者。中方支持坦方在國際和地區舞台，尤其是非洲事務中發揮更重要作用，在涉及中方核心利益問題上會繼續與華持同樣立場。另亦會鼓勵中國企業進口更多坦國產品，希望兩國能共同加強中非合作論壇建設，推動中非全面戰略夥伴關係。

馬古富力表示，坦方將在涉及中國核心利益和重大關切的所有問題上支持中方，又指中國經濟發展取得非凡成就，兩國經貿合作互利雙贏；並願繼續深化與中國合作，擴大對華出口，吸引更多中國投資，成為中國企業開拓東部和南部非洲市場的門戶。

會面中又談及，2021年新一屆中非合作論壇會議將在塞內加爾召開，王毅就此提出推動中非合作提質升級的7點構想。王重申，新冠疫情雖然為世界各國帶來衝擊，但阻擋不了中非攜手前進的步伐。他希望加強中非在衞生、產能、區域聯通、農業、資訊科技、環保和軍事安全等方面的合作，協助非洲各國應對未來的挑戰，構建更緊密的中非命運共同體。