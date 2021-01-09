公安部去年查處擾亂醫療秩序案290宗　拘逾340人

公安部周六（9日）表示，全國公安機關在去年共查處各類擾亂醫療救治秩序案件共290宗，並拘捕340多名違法犯罪人員。另外，警方又排查整改醫療機構治安隱患2.3萬處，化解涉疫涉醫矛盾糾紛7.2萬宗。當局指出，去年的涉醫刑事案件比前年下降29.2%，確保了定點醫療機構診療救治秩序平穩可控和入境隔離點安全，為疫情防控提供安全保障。

當局指，自新冠肺炎疫情在國內蔓延遲，公安部迅速下發緊急通知，部署各地公安機關提升定點醫療機構勤務等級，按照「一院一專班」原則，每日部署10萬多名警力，對全國2,800家定點醫療機構實行24小時重點巡防，全力維護醫療機構有序運作。公安部表示，在疫情期間，湖北公安機關在火神山、雷神山醫院設立警務室，更有突擊隊員進駐方艙醫院。

而北京公安機關則會同衞生健康管理部門積極推動醫院落實安檢等措施，在全市262間二級以上醫院中，已有逾160間設置了警務室，232間落實了安檢措施。至於入境隔離點所在地和邊境城市公安機關，則按照「外防輸入、內防反彈」要求，配合相關部門全面落實轉運、治療、隔離、留院觀察等措施，強化隔離點內部保安及周邊安全秩序維護，確保了入境人員安全。