解放軍士兵邊境迷路　遭印軍扣留料兩日內遣返

印度軍方周六（9日）發表官方聲明，指解放軍一名士兵在拉達克地區附近迷路，不經意進入印度領土。印方調查士兵越過中印實際控制線的情況後，料將在周六晚或周日（10日）採取措施將該名士兵遣返邊境。解放軍西部戰區隨後回應，指目前已獲印軍回應，待對方請示上級後，再將士兵歸還移交中方。

據當地傳媒引述聲明報道，該名解放軍士兵周五凌晨被發現於楚舒爾地區活動，其後被印度陸軍拘留。後者表示，正調查該名士兵越過邊境的情況，並將按照規定的程序處理事件。

《環球時報》總編輯胡錫進周六在其微博帳戶發文，指確有一名中國士兵在中印邊境地區迷路，被印方扣留，估計中方不久將有正式通報。他表示，事發地點下過大雪，容易有軍人迷路的情況，過去雙方士兵因迷路越界的情況屢見不鮮，兩軍會相關的溝通機制解決。

解放軍周六晚回應，指邊防部隊1名士兵因天黑、地形複雜等原因走失。中方事後已第一時間向印方通報。近兩小時後，印方回覆找到涉事士兵，待請示上級後歸還移交中方。另呼籲印方應嚴格遵守兩國有關協議協定，儘快向中方移交走失人員，為當前邊境局勢降溫緩局增添積極因素，共同維護邊境地區和平與安寧。

中國及印度去年5月在邊境爆發流血衝突，同年10月19日一名解放軍士兵因幫助牧民尋找犛牛迷路，越境進入印度領土而被逮捕。經兩軍溝通後，21日凌晨已由印方移交中國邊防部隊。