台東部海域發生5.7級地震　全台多地有強烈震感

台灣東部海域周六（9日）晚上7時35分，發生黎克特制5.7級地震，震央位於宜蘭縣東面27.8公里，地震深度72.2公里。全台除屏東外，均有震感，當中宜蘭縣、新竹縣最大震度為4級。

據中央氣象台網站公布，全台多地均有震感，當中新北、花蓮、台北、桃園、南投、台中、新竹、苗栗、彰化、嘉義縣最大震度3級；基隆、台東、雲林、嘉義市最大震度2級；高雄、台南震度為1級。

地震發生一刻，台灣多地網民均表示，手機收到有關部門發出的「國家級警報」，指東北地區發生有中型有感地震，慎防強烈搖晃。地震後，網民均紛紛留言，「超大，像被撞到一樣」、「桌子動了一下」、「剛在捷運站出站，一堆人手機響起來」、「想說明明沒喝酒，怎會暈」、「突然晃一大下，還是第一次遇過」。

氣象局地震中心主任陳國昌表示，此次地震為去年12月10日6.7級地震的餘震，未來應不會再有規模較大的餘震。他表示，上次地震後僅發生幾次規模較大餘震，這次又出現規模5.7級地震，「看來能量釋放得已差不多」。他強調，一個大規模的隱沒帶地震後續，在發生幾次規模5級以上地震，是很正常的現象。