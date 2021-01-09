多地疫情緊張　順德推新措施吸引市民原地過年

內地新冠疫情近日出現反彈，多地加緊疫情防控，呼籲民眾留在原地過年。廣東佛山市順德區周六（9日）亦發布《關於鼓勵市民留在順德健康過大年的八條措施》，通過健身消費抵扣券、培訓補貼、景區免費遊等福利，吸引民眾留在當地歡度佳節。

《措施》中提到，鑑於農曆新年將至，為減少人員流動及聚集，順德將展開新春送暖慰問活動。慰問留順德過年的勞工家庭代表，並為在新年期間仍留在生產一線的重點企業員工送上新春禮包和贈送盆菜。

為方便市民過年，順德還將舉辦網上年貨節，組織發動區內大型超市、購物商圈，舉辦年貨優惠促銷活動。區政府還積極倡導花卉企業、年桔種植戶，利用網上平台銷售年花年桔。

另外，市民在新年可通過預約方式，免費遊覽指定的A級景區。順德還將展開促進體育（場館）消費活動，向市民發放體育場館消費券。順德還鼓勵勞工參加職業技能培訓，對留順的外來務工人員，在2月期間通過鑑定考核並取得專項能力證書的，根據證書工種目錄，給予每證400至1,600元人民幣（約486至1,944港元）個人補貼。