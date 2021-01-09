網傳石家莊疫情因教會聚集引起　官方：無證據表明

河北石家莊市近日爆發新一波的新冠肺炎疫情，有境外傳媒報道，疫情起源之一是當地農村的教會聚會引起，傳鎮政府其後下令整治有關的天主教教會。惟至周六（9日），石家莊政府在疫情發布會通報，指目前沒有證據表明疫源與宗教聚集有直接關係。

報道指，石家莊市藁城區梅花鎮政府及當地派出所日前發出通告，堅決取締非法活動場所，包括打擊地下勢力組織開展的非法宗教活動，然而通告沒有提到與疫情有關。惟事後有網民傳出，該市疫情爆發與當地農村的天主教活動有關，包括不被官方認證的地下教會。

石家莊市民族宗教事務局局長李占領，周六在疫情防控發布會上指出，涉事村落共有4,000多名村民，其中信仰基督教群眾122人，強調與網傳的天主教聚集無關，針對網上傳言是不符合事實。他重申，疫情暴發前，一些信教群眾曾在該村一戶人聚集，與其他群聚活動一樣，容易造成疫情擴散，但目前沒有證據表明疫情源頭同宗教聚集有直接關係。

李占領又指，疫情暴發後，當地已立即暫時關停所有宗教活動場所，包括一切宗教活動，廣大信教群眾對此表示理解，配合和支持防控工作。涉事的官方教會亦發表聲明指，針對個別網上散布及蓄意編造的不實言論，嚴重侵害教會合法權益，目前已經報警，並保留向造謠者追究法律責任的權利。