收容所80人民幣收購流浪狗　逾百犬遭運走去向不明

安徽巢湖市有愛狗人士向內地傳媒反映，當地一個流浪狗的臨時收容所，早前出錢收購外來人士市面捕捉的狗隻，近日更先後將上百隻狗裝運上貨車，轉移至其他地方，惟狗的去向不明，期間發現城管車參與其中，有人更在現場見到賣狗的情況。合肥市城管局上周六（9日）卻回應，流浪狗收容不屬於其職責範圍。

愛狗人士表示，收容所的面積約有200平方米大，當局會安排社會閒雜人員捕捉流浪狗，「抓一條狗給80元（人民幣，下同，約97港元）」，高峰時更可一天內捉到400隻流浪狗。但收容所的保安表示，去年3月有社區人員帶人在市區內捕獲狗隻，「只要看到狗就逮，不管是家養的還是流浪的」，至今至少已捉了近2,000隻狗，有狗主因此而遺失愛犬，但甚少見有人員在照料牠們。

至上周四（9日），有當地的愛狗人士去餵養狗隻時發現，數百隻流浪狗被運上貨車，將狗捉上車時，既動用鐵叉等工具，「只要不聽話就打死，還把狗賣給別人吃」；有女義工開車追蹤運狗的貨車時，更一度被車上的狀漢威脅、恐嚇。

經內媒記者詢問，收容所表示，流浪狗是政府統一安排運走，並不清楚被運至哪裏。而合肥市城管局宣傳處表示，當局只會針對狗主放狗時沒有牽狗繩的行為作出勸導，並不會參與捕捉流浪狗的活動，即便有也是配合其他部門工作。