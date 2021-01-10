2醫療組織被迫改名「中華台北」　台斥先斬後奏

台灣近年在國際事務參與持續受限，台灣醫事放射學會及放射師公會全聯會，早前接獲國際放射技師學會（ISRRT）通知，要求將英文名稱中的「台灣」（Taiwan）改為「中華台北」（Chinese Taipei），原因是遭世界衞生組織（WHO）施壓。ISRRT是世衞認可的全球唯一國際醫學放射非官方組織。

台灣醫事放射學會官方網站於去年底向會員發出通知，指接獲ISRRT的要求改名後，已立即提出抗議，並向台灣當局求助。ISRRT稱，去年6月接獲世衞通知，認為網站內將「台灣」列作國家，並不符合世衞的政策和慣常做法，因此要求將台灣醫事放射學會及放射師公會全聯會，一同改列入「中國台灣」（Taiwan, China）。

ISRRT續稱，明白台方不會同意世衞的要求，因此已提出折衷方案，就是參照台灣以「中華台北」的名稱參與奧運的做法。台媒引述放射師公會全聯會理事長杜俊元稱，去年初已得悉世衞向ISRRT提出要求，期間台方多次表示不滿，但未獲回應；其後突然接獲ISRRT通知將兩個台灣組織改名，認為此做法是先斬後奏。

台灣的衞生福利部回應台媒查詢時稱，未就事件接獲反映，如有需要會協助處理。台外交部發言人崔靜麟則表示，已指示台灣駐英國代表處，促總部設於當地的ISRRT在其官網恢復上述兩個台灣組織的國籍歸類。