美政府換屆前與台接觸撤限　專家指拜登不會高興

美國政府換屆尚餘不足兩周，國務卿蓬佩奧上周六（9日）宣布，美方取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。有外交人士認為，這反映台美關係在全球議題上演變為更緊密的合作關係。但另有專家指出，特朗普政府在換屆前夕作出此決定，恐觸怒即將上台的拜登政府。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）表示，美台目前的接觸限制，包括台灣官員不能進入美國國務院等，取而代之只可在酒店會面；但今次撤限後，台灣官員或能進入美國政府部門。葛萊儀又稱：「如此的政策決定在特朗普政府的最後日子中作出，拜登政府不會高興。」

拜登過渡團隊一名成員表示，只要拜登正式上任，將會繼續支持以和平的方案解決兩岸問題，「以符合台灣民眾的意願及他們最大的利益」。

台媒另引述一名熟悉美台關係的外交人士指出，美國政府在1994、2001、2006及2015年前後，均曾微調美台關係往來準則，今次則是特朗普上台以來首次，亦是近年最大範圍的調整。該人士指，特朗普政府一直非常關注美台關係往來，共和、民主兩黨亦很支持，今次調整反映美台關係更緊密的現狀。