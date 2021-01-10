內地發表國際發展合作白皮書　向不發達國家傾斜

內地官媒曾主辦有關可持續發展的網上研討會。

中國國務院新聞辦公室周日（10日）發表《新時代的中國國際發展合作》白皮書，內容強調世界遭遇百年未有的大變局，但和平與發展的時代主題沒有變，合作共贏、共同發展的歷史大勢也沒有變，國際合作將更為傾向亞洲及非洲的不發達國家等。

這份白皮書共分成8個部分，內容圍繞國際發展合作理念、取得的新進展、可持續發展、全球人道主義、發展中國家自主發展、國際交流、一帶一路合作、中國國際發展合作展望等主題。談及相關進展時，白皮書表示發展規模將穩步增長，並更多向亞洲、非洲地區最不發達國家和一帶一路發展中國家傾斜，除提供資金援助，亦會透過援建項目、提供物資、開展技術合作等創新方式。

白皮書指出，面對日益嚴峻的全球性挑戰，各國只有加強團結協作，深化和平合作、平等相待、開放包容、共贏共享的夥伴關係，才能實現持久穩定和發展，讓和平與發展的陽光普照世界。白皮書又指，中國始終將自身發展與人類發展連成一線，並繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，為構建人類命運共同體作出更大貢獻。