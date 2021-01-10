華東續冷黃河冰封　冷空氣接力深圳再凍3日

內地寒冷天氣持續，華東地區過去一日多處冰封，山東境內黃河河面結冰，江蘇多地湖泊出現大面積冰凌。中央氣象台預計，雖然強冷空氣影響剛減弱，新一股冷空氣本周初將緊接而至。北京周一（11日）氣溫料達-10°C，伴6級陣風，風寒效應明顯，廣東各地一連兩日氣溫料再下降1°C至2°C，深圳最低氣溫或跌至7°C。

在山東，經歷多日的嚴寒天氣後，黃河濟南濼口段河面冰封。有別於之前兩天冰凌奔湧的情況，河面的冰塊和冰凌紋絲不動，河水在下方通過。有觀測人員從黃河岸邊隨機取得冰塊樣本，測量的厚度達17厘米，估計整個冰層的厚度應為5至20厘米。有當地居民則表示，很久沒見過這樣大面積封河情景，目測冰封長度至少有十多公里。

連日低溫也令江蘇太湖、洪澤湖、駱馬湖等出現冰凌美景。因為水結冰會排出雜質，所以海水中的鹽分被釋出後，便呈現白色的冠狀冰凌塊。另湖水拍打堤岸濺起的水花附在樹木上，亦形成一串串晶瑩剔透的冰雕。

中央氣象台預料，周日（10日）至周一，新一股冷空氣將自西北地區南下影響全國，西北地區將明顯大風，青藏高原東部和雲南有明顯降溫和雨雪，東部地區回溫放緩。北京氣象台預料，周日日間天晴轉多雲，周一夜間氣溫或下探-10°C，專家提醒未來3日天氣仍然寒冷。

廣東省氣象台統計，一股弱冷空氣將由周日晚至周一影響該省，為各地帶來1℃至2℃的降溫。廣州市區周二（12日）最低氣溫預料達5℃，北部高海拔山區或低至0℃，有霜凍。深圳周日起一連兩日天氣陰冷，氣溫7℃至12℃，周二起轉晴，早晚寒冷，最低氣溫7℃至8℃，料寒冷天氣到周四（14日）才結束。