新一波寒流明南下　壯年漢火車站廁所暴斃

台灣受到寒流侵襲，短短48小時內有逾百人猝死。新竹縣上周六（9日）晚至周日（10日）早上再接獲兩宗個案，其中一名壯年男子在火車站廁所暴斃。雖然當地寒流周日稍為減弱，但氣象局預計周一（11日）另一波寒流南下，氣溫將再度急跌。

報道指，台灣周日白天起寒流減弱，全台最低溫出現在苗栗縣西湖和公館的攝氏3.4度，創入冬以來平地最低氣溫紀錄；基隆北海岸、宜蘭及大台北降雨增加，入夜後雨區擴大。氣象局表示，隨着新一波寒流南下，台灣北部愈夜愈冷，中部以北入夜後跌至10度以下，周二至周三清晨最冷，台南以北及宜蘭更下探6度，但日夜溫差可達15度。

新竹縣消防局接獲最新的猝死個案，其中一名94歲有心臟病史的老翁，在家中身亡；另一名35歲男子被人發現在火車站的廁所內暴斃。他們確切的死亡原因是否與天氣寒冷有關，有待當局調查及驗屍釐清。

台灣很多農民及漁民都擔心，寒流影響他們的生計。嘉義縣政府上周六公布災情數據，指10公頃吳郭魚平均受害程度5%，損失3.3萬公斤；12公頃專養虱目魚平均受害程度10%，損失1.44萬公斤；10公頃午仔魚平均受害程度10%，損失1.2萬公斤；其他養魚業界亦受災嚴重。而在屏東縣南州、林邊、佳冬等鄉鎮，有大量蓮霧因天氣寒冷而提早從果樹掉到地上，但因成熟度只有約六、七成，不可出售。