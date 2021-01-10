中央政法工作會議召開　強調反壟斷及不正當競爭

內地中央政法工作會議於上周六（9日）至周日（10日）於北京召開，會上提到，自掃黑除惡專項鬥爭開始以來，全國搗破涉黑組織的數量，相當於前10年的總和。會議又明確來年的工作目標，當中提到要加強對壟斷和不正當競爭行為執法。

出席會議的包括中央政治局委員、中央政法委書記郭聲琨，國務委員、公安部部長趙克志，中央政法委委員周強、張軍、陳一新、陳文清、唐一軍、王仁華及武警部隊司令員王春寧等人。會議先總結去年政法工作，提到通過為期3年的掃黑除惡專項鬥爭，全國共打掉3,584個涉黑組織、11,119個涉惡犯罪團夥，當中包括雲南孫小果、湖南操場埋屍、黑龍江呼蘭四大家族等大案。另政法機關配合紀委監委查處8.14萬宗涉黑涉惡腐敗和保護傘問題，對6.81萬人給予黨紀政務處分，9,220人移送司法機關。

談到來年工作的重點，會議要求圍繞營造市場化法治化國際化營商環境，要推動健全的相關法律法規，依法嚴懲破壞市場競爭秩序、侵害市場主體合法權益犯罪，加強反壟斷和反不正當競爭執法司法，平等保護各類市場主體合法權益。會議又要求圍繞服務創新驅動發展，健全以公平為原則的產權保護制度，加快建立新興領域和業態知識產權保護制度，嚴格落實懲罰性賠償制度，完善知識產權訴訟機制。

為防範化解影響社會和諧穩定的風險，會議提出進一步深化市域社會治理現代化試點，透過源頭防控、多元排查和風險評估等機制，把重大矛盾隱患在市域解決。同時透過健全鄉鎮政法委員統籌協調工作機制，完善「綜治中心＋網格化＋信息化」的基層社會治理體系，推行省市縣領導幹部接訪約訪下訪制度，化解易引發治安問題的矛盾糾紛，防止發生「民轉刑」和個人極端暴力案件。