華企外地經營不當受限　可在國內提訟索償

中國商務部上周六（9日）頒布實施《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》（下稱辦法），目的是在中國公民及組織從事正常經貿及相關活動時，一旦遇上不當禁止或限制，可作出反擊。商務部周日（10日）進一步表示，中國公民、法人或其他組織如因外國法律與措施的不當域外適用遭受損失，可在國內法院提訴，要求予以賠償。

商務部周日回答媒體關心的問題時首先指出，推出辦法的主要原因，是長期以來有國家推行單邊主義，除禁止當地與其他國家的經濟往來外，還脅迫其他國家企業和個人停止與有關國家的經貿活動。商務部認為這些行為違反了主權平等等國際法原則，並阻礙國際貿易和資本跨國流動，破壞了正常的國際經濟秩序。為保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益，因而制訂並實施辦法。

針對辦法中提及發布不承認、執行及遵守有關外國法律與措施的禁令，外界關注何時發布，並涉及哪些具體的外國立法與措施。商務部回應稱，辦法本身不鎖定特定國家，不鎖定特定領域的特定交易，僅稱如果存在辦法規定的情形，相關工作將按機制展開。