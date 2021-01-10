演練射長劍10導彈炸毀大樓　被指向台獨勢力發警告

中國軍媒近日公布了5段解放軍火箭軍訓練畫面，展示東風系列多型號導彈，被視為應對台海局勢的長劍10導彈亦受到關注。片中可見，長劍10準確射穿目標建築物，專家認為這是對「台獨」分裂勢力發出的警告。

軍媒在火箭軍成立5周年之際公布影片，標題分別為「闊步強軍新征程」、「舉旗鑄魂」、「群英托起倚天劍」、「『天劍』系列演訓」及「導彈勁旅」。紀錄片中可見，長劍10導彈穿透一幢辦公室大樓，片刻間徹底炸毀整幢樓宇。

報道引述軍事專家指，該片展示不同角度的精準攻擊，矛頭指向「台獨」分裂勢力。研製長劍10的最初目的是為了裝備解放軍海軍岸艦導彈部隊，在潛在的台海危機中阻止美日等國介入，亦可瞄準南海，其射程覆蓋台灣、越南、印度北部和駐有美軍的日本沖繩。

片中亦可見東風15、東風16、東風21、東風26及東風31導彈罕見「同框」亮相，展示它們在全天候的詳細操作和演練情況，讓外界清楚對比其分別；又披露東風17高超音速滑翔導彈的原始發射平台，惟最新型的東風41洲際彈道導彈則未有在片中出現。