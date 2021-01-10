冷血男拍虐貓片牟利　遭警傳喚拘留

重慶市一名自稱「舒克」的網絡人士，早前經常發布自製的虐貓影片，出售給有此癖好的顧客牟利。惟當中手法極其殘忍，例如生割貓的耳朵、舌頭、四肢，或用噴槍燒貓。當事人上周五（8日）在多個内地社交平台發表道歉聲明，指自己少不更事才鑄成大錯，前年底已停止虐貓行為。警方目前已將其傳喚問話，稱將依法處理。

内媒翻出舒克以前的虐貓貼文，其中一篇的頭句就是「惡魔在人間，地獄空蕩蕩」，然後下面是9個「舒克定製虐殺過程」的描述及相關影片，場面之殘忍令人觸目驚心。當地多名動物保護組織的義工表示，舒克是一可以製作和售賣虐殺動物影片為事業和產業的「專業虐殺戶」，被虐貓界多個為人熟知的頭目所崇拜。

有舒克的下線曾告訴臥底義工，舒克建立獨立播放平台，將影片分成不同系列，寫上不同的虐貓方式並編號出售，逐分鐘收費1元（人民幣，下同，約1.2港元），還會根據顧客的虐貓要求定製影片，其月薪能達數萬元甚至以上，並在騰訊QQ、微博、百度等多個熱門社交平台都有產業鏈。

舒克在道歉信中表示：「由於自己之前年輕，不懂事，轉發、製作了虐貓影片，給廣大愛護動物的朋友們帶來了很大的傷害，我在這裏鄭重的向大家致歉，也為那些貓咪道歉。」當地警局表示，調查仍在進行中，但由於事件並非發生在其轄區，正在向上級部門報告，尚未知道最終處理結果。