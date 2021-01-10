美台斷交後自設交往準則　撤限料引發「核彈級」效果

美國國務卿蓬佩奧當地上周六（9日）宣布美方解除與台灣接觸的自設限制，亦即是美國務院一份不公開的「對台交往準則」。有評論認為，這次解禁意味未來美國行政機關可以直接稱呼台灣為「國家」。

1979年，時任美國總統卡特（Jimmy Carter）決定與中華民國斷交，並與中華人民共和國（即中國大陸）建交。美國國會其後通過台灣關係法，規範美台非官方往來。此後的美台關係雖以台灣關係法為主要基石，但期間經過多次微調。

1994年，時任美國總統克林頓（Bill Clinton）曾檢討美國對台政策，允許除了總統、副總統、行政院正副院長、外交部長與國防部長以外的台灣官員訪美，也首度表態支持台灣加入不以國家為會員資格的國際組織。

2001年，時任美國總統喬治布殊（George W. Bush）上任後，對台灣關係法擴大解釋，增加對台軍售，給予時任台灣的陳水扁總統高規格的過境待遇。另台灣時任外交部長田弘茂訪美，行政院長張俊雄以過境美國，及監察院長錢復在911事件發生後，也曾代表台政府前往紐約致哀。

2015年，對台交往準則最近一次微調，是於時任美國總統奧巴馬（Barack Obama）任內提出，起因是更新「對台交往準則」，當時台灣協調處長提出更新該備忘錄，原因是時任駐美台代表沈呂巡在雙橡園舉辦元旦升旗禮，引發美方不滿，當年準則修改為：

- 禁止台代表處人員進入美國國務院大樓

- 禁止台代表處在雙橡園升旗

- 禁止在美國政府機構內展示青天白日旗

- 台軍人員若前往美國軍校進行交流訓練，禁止穿着制服或展露青天白日旗

在Facebook關注台灣外交議題的討論群組「TaiwanWarmPower」周日（10日）發文形容，這次美國務院取消對台交往限制效果有「核彈級的大」，原因是這次決相當一性次把國務院給各政府行政機關制訂「如何跟台灣互動規範」廢除。接下來，甚至有其他國家可能會跟隨美國的做法，給予台灣「國家對待」。