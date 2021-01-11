醫院28年前調亂嬰兒　患癌事主病情惡化送醫搶救

內地男子姚策去年2月因末期肝癌需換肝做手術，意外揭發出生時被醫院誤認另一男嬰而對調身份，事件遭外界形容為「錯換人生28年」。內地傳媒周日（10日）報道，現居於廣西北海的姚策因病情突然惡化，已送往醫院搶救，醫院更發出病危通知書。

姚策生父郭希寬表示，兒子原本在浙江杭州居住，因因為天氣冷，遂搬至廣西北海養病。未料姚策近日因消化道出血，導致大量吐血。郭表示，經檢查，姚策的癌細胞有擴散迹象，目前用了止血藥搶救，截至周日下午4時30分，姚策歷經9小時搶救，目前仍處於昏迷狀態。

姚策在去年因當時的養父母準備捐肝給他時，意外發現無血緣關係，後來證實為河南的郭希寬和其妻子杜新枝的親生兒子。事件引起社會關注，才揭發在1992年，開封醫專第二附屬醫院（現稱河南大學淮河醫院）誤將雙方男嬰調亂。

至同年8月，姚策及親生父母向涉事醫院索償，至12月法院一審裁定，院方需賠償共76萬元人民幣（約91萬港元）。姚策認為醫院承擔60%的責任認定偏低，與其過錯程度不相符，事後決定就判決提出上訴，