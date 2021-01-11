女學生被質疑作弊自殺亡　遺書：和答案差不多就是抄

安徽潛山市河鎮中學一名13歲女中學生李怡（化名），早前在某科目考試中獲得滿分，惟因答題與標準答案相同，被教師質疑作弊要求補考。李女事後被發現投湖自殺，其家屬近日公開其遺書，當中寫道：「寫得和答案差不多就是抄」，道出了她尋死的原因。

事發於去年12月，李怡考試中取得全校第一及全班第一的優異成績，並在「道德與法治」考獲滿分，惟事後被質疑作弊，至同年31日在補考中答錯兩題獲98分。未料翌日，李女被發現在住所附近的池塘，並當場證實死亡；其父母隨後發現，女兒生前曾在社交平台發布動態，並指「考試正常發揮，考得好怪我嘍？」

李怡的家屬事後公開一封她生前所寫的遺書，當中寫道「寫得和答案差不多就是抄，在你們眼裏，我不會一鳴驚人，超出你們想像的成績是不會是我自己的，我受夠了」。她又提到，自己一直都過得「很煎熬」，一直都有自殺的想法，直至發生作弊一事後才「扛不住」，並決定在2021年的第一天「行動」。

李怡的追悼會在上周五（8日）舉行，其班主任老師及校長均有到場，前者只是獻上花圈並沒有道歉。家屬續指，當地教育部門曾表示，老師的教導方式方法欠妥，另同意發放補償金額60萬元人民幣（約72萬港元），而警方目前亦已就事件成立聯合調查組。