泳客潛水窒息亡　涉事公司無買保險需賠250萬台幣

台灣澎湖縣一名女泳客，4年前在參加當地潛水公司舉辦的浮潛活動時，因水下環境欠佳和氧氣瓶故障，而窒息死亡。家屬要求賠償600萬元（台幣，下同，約166萬港元），但涉事公司以未獲刑事起訴為由拒賠，近日法院作出裁決，該公司在未替死者買潛水險上有疏失，須向家屬賠償250萬元（約69萬港元）。

陳姓婦人於2017年與朋友參加「島澳公司」的潛水活動時溺斃，其家屬表示，該公司未依規定幫遊客購買可賠250萬元（約69萬港元）的潛水活動傷害保險，加上精神撫慰金175萬（約48.4萬港元），要求總計賠償600萬元（約166萬港元）。

島澳公司則表示，該溺斃事件經司法機關檢視後已決定不起訴，不認為自身有過失，又指有依規定購買公共意外責任險及團體保險單，但潛水此類特定活動應由參加者自己投保，保險公司亦無推出潛水保單，加上陳婦自己另有購買國際潛水險，而不願意投保，因此公司並無違反相應責任或任何保護他人法律。

高雄法院近日裁決，表示依修正的水域遊憩活動管理辦法規定，公司應幫遊客購買潛水險，保險公司亦作證指，若公司願意幫旅客購買潛水險，當然可以辦理，因此維持原審判決，涉事公司應賠償250萬元（約69萬港元）。