中央法治建設規劃 強調一國兩制推動兩岸統一

中共中央近日印發未來5年的《法治中國建設規劃》（下稱規劃），強調依法維護國家主權、安全和發展利益的部分，提到要依法保障一國兩制，貫徹港人治港、澳人治澳、高度自治方針。同時探索一國兩制台灣方案，推進和平統一進程。

規劃指出，預計2025年，大陸全面依法治國體制機制更加健全；到2035年，法治國家、法治政府、法治社會基本建成，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障。而建設法治，必須高度重視依法保障一國兩制實踐、鞏固和深化兩岸關係和平發展。

規劃強調，把維護中央當局對特別行政區全面管治權和保障特區高度自治權有機統一起來，完善特區與憲法和基本法實施相關的制度和機制。支持特區行政長官和政府依法施政，履行維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任。防範和反對外部勢力干預香港、澳門事務。

在兩岸關係方面，規劃提到推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。支持兩岸法學法律界交流交往，運用法治方式捍衞一個中國原則、堅決反對台獨，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

規劃又要求全面推進內地與港澳互利合作，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施。加強與港澳和台灣的執法合作和司法協助，共同打擊跨境違法犯罪活動。