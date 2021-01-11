前美國防部官員讚對台撤限　分析料拜登或限官員接觸

美國國務卿蓬佩奧上周六（9日）宣布，美方取消所有涉及與台灣接觸的自設限制。前美國國防部印太事務助理部長薛瑞福表示，這項遲來的舉動，讓美國政策更符合現實，也為美台關係新局打下基礎。有美媒則指出，即使已獲美國候任總統拜登提名的國務卿布林肯不推翻蓬佩奧的決定，拜登也將阻止官員與台方進行高層接觸。台外交部長吳釗燮周一（11日）表示歡迎和感謝美方的決定，又表示美國駐聯合國大使克拉夫特將於周四（14日）與台灣的蔡英文總統會面。

現任華府智庫「2049計劃研究所」主席薛瑞福周日（10日）在該智庫網站發聲明稱，國務院解除美台交往限制的做法，具有重要與正面意義。他形容這次撤限是一項艱難的決定，然而美國務院卻為將上任的拜登消除了限制美台關係的阻礙。因此呼籲拜登政府未來能為美國政策開闢新道路，並打造和支持一個更和平與繁榮的印太區域。

眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）同日也發聲明稱，他於2019年提出「台灣保證法」草案時，已要求國務院重新審視美台交往限制的做法。他讚揚國務院這次決定，現在正是時候去除不必要官僚措施，深化美台灣關係，以抵抗北京持續擴張導致台灣進一步邊緣化。

美國《紐約時報》報道，美國國務院有官員反對現屆政府在任期倒數時才採取如此重大的措施，有專家指出這是特朗普政府給拜登設下的圈套。美國政府官員認為特朗普政府一直設法鎖定一些讓新政府難以逆轉的政策變化，把對中國持懷疑態度的官員安排在其任期結束後仍可能繼續的崗位上，並把資源轉移到研究和收集有關中方的情報。

報道引述專家稱，這些行動目的是給拜登設下圈套 – 要是他推翻做法，便需付上國內的政治代價；要是他將政策延續，則可能導致與北京的關係惡化。

周一是台灣接受辦理新版護照首天，吳釗燮上午特地前往外交部領事事務局視察。回應記者美方鬆綁對台交往限制時，吳稱台美互信能不斷提升，台美共享自由、民主、人權等普世價值，因此雙方就各項國際議題的合作已進展至全球合作夥伴關係。他又指，克拉夫特訪台主要討論如何促進台灣在國際組織的參與。

大陸官媒《環球時報》繼周日發表評論，形容美國務院的決定是「最後的瘋狂」，如台、美方面作出過激反應，「就很可能觸發戰爭」。該報總編輯胡錫進周一凌晨再在微博發表評論，這次美國對台撤限假如成為美國台灣政策新的起點，將意味着台灣政權末日倒計時的開始。他又警告台當局還是「夾起尾巴來」，這樣「還能多活幾天」。