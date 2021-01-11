內地三省市前政協副主席雙開　非法收受財物審查起訴

內地中紀委周一（11日）一口氣通報3名不同省市政協副主席，因嚴重違紀違法問題，被開除黨籍及公職處分。而各人因非法收受巨額財物涉嫌犯罪問題，已移送檢察機關依法審查起訴。

北京市政協前黨組成員、副主席李偉，經查發現接受可能影響公正執行公務的宴請；不按規定報告個人有關事項；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，擁有非上市公司股份；甘於被「圍獵」，大搞權錢交易，利用職務上的便利為他人在房地產開發建設、消防工程審核驗收等方面謀取利益。

遼寧省政協前黨組副書記、副主席劉國強，則被指搞兩面派，做兩面人；花巨資跑官買官被騙，處心積慮對抗組織審查；違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；以明顯低於市場的價格購買房產，公車私用；違規發放定額補助，造成國家財產重大損失，違反保密規定；腐化墮落，家風敗壞，對家人失管失教；在分管領域擅權妄為，大搞權錢交易，在企業經營、職務晉升等方面為他人謀取利益。

海南省政協前黨組成員、副主席王勇對中央重大決策部署打折扣、搞變通，違規推動填海項目並造成嚴重後果；與他人串供對抗組織審查，在黨內民主生活會上安排他人裝樣子、搞表演；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的活動安排；違規為他人在職務晉升、轉業安置等事項上提供幫助；違規收受禮品、禮金，違規從事營利活動，利用職務影響幫助家人承攬保險業務，搞權色交易；干預插手司法活動；在規劃調整、承攬項目、企業經營等方面為他人謀取利益。