新版台護照首日受理　美駐聯大使周四見蔡英文

台灣周一（11日）接受辦理新版護照，台外交部長吳釗燮特地前往外交部領事事務局視察。他同日表示，歡迎和感謝美國國務院解除美方與台灣接觸的自設限制，又表示美國駐聯合國大使克拉夫特將於周四（14日）與台灣的蔡英文總統會面。

新版護照將台灣的英名文稱「Taiwan」放大置於顯眼位置，並縮小「Republic of China」（中華民國）的字樣，目的是提升台灣的辨識度。吳釗燮呼籲護照快要到期的市民盡快辦理新護照，即使舊護照未到期也可申辦。

被問美方鬆綁對台交往限制時，吳稱台美互信能不斷提升，台美共享自由、民主、人權等普世價值，因此雙方就各項國際議題的合作已進展至全球合作夥伴關係。他又指，克拉夫特訪台主要討論如何促進台灣在國際組織的參與。

大陸官媒《環球時報》繼周日發表評論，形容美國務院的決定是「最後的瘋狂」，如台、美方面作出過激反應，「就很可能觸發戰爭」。該報總編輯胡錫進周一凌晨再在微博發表評論，這次美國對台撤限假如成為美國台灣政策新的起點，將意味着台灣政權末日倒計時的開始。他又警告台當局還是「夾起尾巴來」，這樣「還能多活幾天」。