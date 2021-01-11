英駐台新任代表就任　鄧元翰冀深化英台關係

英國在台辦事處周一（11日）在官方Facebook上公布，英駐台新任代表鄧元翰（John Dennis）正式到任。他在上個月已抵達台灣，並完成居家隔離檢疫，公文提到他除大讚台灣防疫出色外，還寄望英台關係繼續深化發展。

鄧元翰表示，該職位是一個至關重要的角色，也是他長期抱負的實現，對此感到高興和榮幸。對於台灣防疫措施，他稱：「台灣一直都很高的聲譽，在新冠病毒防疫上的優異表現，更進一步在英國和國際上揚名。我在上個月抵達台灣後，也親身經歷了令人欽佩的整體防疫措施。」

對於兩地關係，鄧元翰表示，此時正是英國期望再加強與亞太地區關係的激動時刻，因此「決心與我的專業團隊一起把握機會，進一步深化發展台英關係，透過貿易投資、科學創新、氣候變化、教育和共同價值觀等方面建立更強大聯結。」

鄧元翰曾在2014年至2018年間任英國駐安哥拉及聖多美和普林西比大使，亦曾擔任英國駐華副大使，以及派駐印度、馬來西亞和坦桑尼亞等地，他在40年前加入英國外交部，長期致力於亞洲、非洲的商務貿易事務，亦曾在私人企業工作。